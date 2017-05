Cameroun: Jeunes et armée, une motivation à toute épreuve

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

Un infirmier, instituteur ou journaliste, peut, après avoir été admis dans l'armée, déployer ses compétences dans un segment professionnel des forces de défense. Une armée rajeunie et professionnelle, c'est la muse dont la jeunesse se sert, socle d'un Cameroun stable, paisible et prospère.

Ainsi, le rajeunissement et la professionnalisation, on peut les comprendre aujourd'hui à travers cette diversification des métiers dits « sociaux » au sein de l'armée, et au bénéfice des jeunes.

Cette réforme a pour axes majeurs «le rajeunissement et la professionnalisation des effectifs, la modernisation des équipements et l'amélioration du cadre de vie des personnels militaires».

Pour ceux-ci, les gouttes de sang des compatriotes au front sont comme une source supplémentaire de galvanisation. Cet engouement est aussi, on s'en doute bien, l'une des retombées évidentes de la réforme voulue par le chef de l'Etat, chef des armées, et mise en œuvre depuis 2001.

