Libye: Alpha Condé reçoit le président du Conseil national libyen

Nous avons discuté avec M. le Président de la République de la nécessité d'avoir une seule voix et éviter les différentes interventions qui sont de nature à mettre en danger toute résolution et tout accord que nous pouvons tenir.

Mais il nous faut forcément créer cet Etat civil. Un Etat qui respecte les droits humains, les engagements et qui travaillera en synergie et en harmonie avec toutes les composantes de la société.

Nous avons discuté et partagé avec M. le Président de la République concernant notre vision qui se repose sur certains principes démocratiques qui sont ceux de créer un Etat de droit en Libye, faire la séparation des pouvoirs et mettre à côté, la participation de l'armée dans la vie politique active. Dans ce principe, il n'est pas question qu'une solution militaire puisse participer.

Nous avons donné de larges informations à M. le Président de la République sur la crise libyenne en commençant par sa naissance, les étapes qu'elle a traversées etc. Ce sont des problèmes que nous pouvons ensemble dégager et trouver une solution à cette crise, permettant ainsi à l'Union africaine de faire sa contribution.

Les entretiens entre le Pr. Alpha Condé et Fayez Al-Sarraj ont porté sur les possibilités de trouver les voies et moyens pouvant permettre d'aplanir les divergences afin que la Libye retrouve la paix et la stabilité.

