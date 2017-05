Congo-Kinshasa: Les dossiers des évadés de la prison retrouvés intacts, rassure Alexis Thambwe Mwamba

Au cours d'une visite effectuée, jeudi 18 mai, à la prison centrale de Makala à Kinshasa à la suite d'une évasion massive des prisonniers, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a indiqué que tous les dossiers judiciaires des évadés ont été retrouvés intacts.

«La seule chose positive est que les dossiers de tous ceux qui sont condamnés et ont fui sont restés intacts. C'est la chose la plus positive que le procureur et moi avons constaté au cours de cette visite», a indiqué le ministre de la Justice.

Après avoir déploré l'incendie du bureau administratif où plusieurs dossiers des prisonniers sont gardés, outre les deux greffes de la prison, M. Thambwe Mwamba annonce la réhabilitation du bâtiment.

«Dès aujourd'hui, je veux demander à mon collègue de la Défende d'envoyer les génies pour apprécier les travaux qu'il faut pouvoir faire», a-t-il assuré.

A l'occasion, il a annoncé l'ouverture d'une enquête par le Parquet général de la République pour en établir les responsabilités, ajoutant que la sanction sera déterminée au terme de cette enquête. Mais, les autorités judiciaires promettent une prime pour ceux qui décident de retourner en prison, renchéri le ministre.

Flory Kabange Numbi a qualifié des « rumeurs l'absence des dossiers et le manque de procès pour nombreux détenus écroués, soit arbitrairement soit pour des faits bénins depuis des mois ou des années ».

Le ministre de la Justice fait remarquer à ceux qui décrient les conditions de vie à la prison centrale de Makala que « la prison centrale de Makala n'est pas un hôtel cinq étoiles où l'on peut mieux vivre ».

Et le directeur de la prison centrale de Makala, qui soutient l'idée du ministre, trouve une formule assez originale. « Si à la cité on ne mange pas bien, à combien plus forte raison dans une prison ? », s'interroge-t-il. « La police va arrêter tous les évadés sans dérapage selon le dossier de chacun », rassure le chef de la police ville de Kinshasa, le général Célestin Kanyama.