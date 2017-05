Afrique Australe: COSAFA Cup - Madagascar dan un groupe assez difficile

Le sort est jeté pour la participation des Barea au COSAFA Cup qui se tiendra du 25 au 9 juillet en Afrique du Sud. Madagascar se trouve dans un groupe assez difficile mais comme on a désormais une bonne équipe de CHAN, les chances de passer les matches de groupe existent.

Madagascar revient au Cosafa Cup avec des ambitions justifiées par une nouvelle formation des Barea locaux qui ont déjà faire leur preuve en se qualifiant au tour suivant des éliminatoires de la CHAN devant le Malawi.

Le soutien de Ndolvu. Les Barea se trouvent donc dans un groupe B incluant les Seychelles mais aussi le Mozambique et le Zimbabwe. Comme il s'agit d'une compétition ouverte aux joueurs locaux, c'est pratiquement jouable même si ce ne sera jamais facile.

Le danger viendrait sûrement du Zimbabwe dont le football fait partie de l'élite africaine sous l'ère Peter Ndolvu devenu team manager du champion sud-africain du Mamelodi Sundowns et qui n'hésiterait pas à apporter son soutien à ses compatriotes.

Mais avec ou sans Ndolvu sur les bancs pour le coaching, les Zimbabwéens restent redoutables car c'est peut-être la seule discipline qui marche dans ce pays miné par une crise sans précédent.

Enormes moyens. L'autre gros morceau des Barea dans ce COSAFA Cup n'est autre que la Mozambique. Dopé par le petro dollar, ce pays a d'énormes moyens pour briller au plus haut niveau ou plus exactement pour faire un bon ratissage de ses meilleurs éléments et les former dans des conditions idéales.

Quant aux Seychellois et malgré cette victoire controversée au cours des Jeux des Iles à Mahé, on ne pense pas qu' ils puissent soutenir la comparaison devant la détermination de Dax et ses coéquipiers.

Tout compte fait, il y a donc un bon coup à jouer pour ce COSAFA Cup. En attendant, voici le calendrier de Madagascar pour ces matches de poule où le vainqueur affrontera le Swaziland.

26 juin : Madagascar- Seychelles

28 juin : Madagascar- Zimlbabwe

30 juin : Mozambique- Madagascar.