Burkina Faso: Utilisation de bio-carburant dans l'aviation civile

L'OACI et l'ANAC sont-elles sûres de pouvoir pérenniser la production et l'utilisation de biocarburants dans l'aviation civile une fois commencée ? L'utilisation de bio-carburant n'engendrera-t-elle pas des hausses de prix des billets d'avion ?

Cependant, les équipements dont nous disposons nous permettent d'atteindre une production journalière d'un million de litres. Nous n'attendons que les commandes de l'ANAC et d'autres structures», a certifié le Larlé Naaba Tigré, promoteur de l'entreprise Belwett et de la filière Jatropha.

Selon le directeur des aérodromes, navigation aérienne et sûreté, Hassane Ibrahim Koné, par ailleurs représentant du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), cette étude intervient dans le cadre du projet OACI-UE, qui soutient 14 pays pour entre autres, réduire la consommation de carburant fossile dans l'aviation civile et les gaz à effet de serre.

