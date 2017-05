Ile Maurice: Préparation du budget - Réactions divergentes sur l'ajournement du Parlement

Pour Mahen Jhugroo, cependant, présenter un Budget un vendredi aprèsmidi devient éreintant pour un ministre des Finances, qui est sollicité le lendemain par le secteur privé pour le fameux «Budget's Breakfast», et aussi par la presse et la radio. Pour lui, Pravind Jugnauth aura ainsi le vendredi pour répondre aux sollicitations.

Pour rappel, en 2014, année des élections générales (pas de présentation du Budget) : neuf séances du Parlement. En 2015 : 44 séances (il y avait le discours programme et le Budget) et en 2016 : 40 séances

On a soulevé plusieurs scandales, notamment l'affaire Choomka, les salaires de Sumputh et de Sanspeur et, pour les prochaines séances, j'ai des questions sur un scandale à la Compagnie nationale de transport et aussi sur Arjoon Suddhoo, qui agit comme un super président-directeur général à Air Mauritius».

