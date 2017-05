Ile Maurice: Lutchmeenaraidoo en Chine - Maurice un tremplin entre l'Afrique et la Chine

La relance du commerce reprend de plus belle. Se trouvant actuellement en Chine pour une mission officielle, Vishnu Lutchmeenaraidoo, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, a eu une rencontre avec son homologue chinois, S.E. Wang Y,i le mercredi 17 mai.

Les échanges ont débouché sur le positionnement éventuel de Maurice comme espace de connexion entre l'Afrique et la Chine.

L'île est appelée à jouer un rôle important dans la concrétisation des projets d'intérêts communs entre les deux pays. Des questions bilatérales et régionales ont aussi été abordées.

La contribution de l'initiative Belt and Road, qui vise à renforcer les relations commerciales internationales lancée depuis 2013, a été mentionnée. Ce projet aidera à relancer le commerce et l'économie mondiale.

Le 14 mai 2017, Vishnu Lutchmeenaraidoo a assisté au forum du Belt and Road pour la coopération internationale à Pekin. Il a participé à une séance sur la facilitation du commerce et a souligné l'urgence d'améliorer la connectivité en Afrique.

Une série de rencontres pour des prospections d'investissement a également eu lieu. Pour leur part, les compagnies chinoises ont exprimé leur intérêt pour des investissements dans l'île, notamment dans la pharmaceutique et les services financiers.

Des visites de suivi seront organisées par la Financial Services Promotion Agency (FSPA) en juin. Pour favoriser une meilleure collaboration entre les deux pays, un Memorandum of Understanding a été signé entre le Board of Investment (BoI) et la China Council for the Promotion of International Trade le 16 mai.

Le ministre mauricien, qui a quitté le pays le 13 mai, était accompagné d'Usha Dwarka Canabady, secrétaire aux Affaires étrangères, de Miao Kwong Lee Hon Chong, ambassadeur de Maurice en Chine, de Georges Chung, conseiller économique du Premier ministre, de Gérard Sanspeur, président du BoI et de Harvesh Seegolam, Chief Executive de la FSPA. Vishnu Lutchmeenaraidoo sera de retour à Maurice le lundi 22 mai 2017.