Congo-Kinshasa: Ministère de l'agriculture - Georges Kazadi Kabongo aux affaires

Le nouveau leader du Ministère de l'Agriculture a officiellement pris le bâton de commandement. Il succède à Patrick Mayombe, l'ancien Ministre de l'agriculture au sein du gouvernement de Samy Badibanga, le Premier Ministre issu de l'Accord du 18 octobre conclu sous les auspices d'Edem Kodjo.

A cette occasion, le Ministre Georges Kazadi Kabongo a précisé qu'il est question de la fédération de toutes les mains notamment, les partenaires techniques et financiers du secteur agricole, les organisations non gouvernementales impliquées dans la production agricole, les organisations paysannes, les mamans et les jeunes ainsi que toutes les forces productrices des zones Périurbaines et urbaines, pour booster ce secteur vital. Ce, en satisfaisant la demande de la population en denrées alimentaires par l'augmentation de la production locale.

Il se dit préoccuper par la situation des produits agricoles sur le marché qui reste toujours inferieur aux besoins de congolais. « La hausse de ladite demande, les aléas associés aux changements climatiques, les dégâts naturels mettent à mal les filières végétales et agricoles. Les besoins en transformation et commercialisation de la production agricole, la relance de l'exportation de nos produits agricoles comme le café, le cacao, le caoutchouc, etc. exigent que nous puissions mutualiser nos connaissances et expériences dans ces domaines», a-t-il assuré.

Toujours dans la même lancée, il tient à rappeler aux congolais que leurs soutiens et contributions resteront à jamais les bienvenues, en vue de lutter contre la crise socioéconomique qui embête le pays actuellement dans le secteur agricole. Et ce faisant, le souci du chef de l'Etat Joseph Kabila, qui a porté son regard favorable sur ce dernier, saura être satisfait. Il faut noter qu'il a commencé son allocution par remercié le Président de la République pour sa désignation à la tête dudit Ministère et aussi le Premier Ministre pour avoir pensé à lui parmi plusieurs. Il réitère sa collaboration étroite avec le Ministre sortant afin de s'appuyer sur les bases fondées par celui-ci et accomplir le désir des congolais.