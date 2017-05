Burkina Faso: L'AFD entend renforcer son intervention au Burkina Faso

Selon ses dires, les priorités restent la formation et l'emploi des jeunes, d'où la nécessité d'un dialogue renouvelé avec le secteur privé, surtout dans l'artisanat, l'agriculture, le développement rural, l'élevage, etc. ;

« L'AFD fait partie d'un groupe de bailleurs de fonds et ensemble, nous avons décidé, il y a cinq ou six ans, de nous aligner derrière le gouvernement pour la mise en œuvre de sa stratégie en la matière. C'est un apprentissage, mais nous sommes tous fiers de cet accompagnement. », a-t-il confié.

Pour donner plus de détails sur l'aspect formation professionnelle, le chef de projet Division éducation, formation et emploi de l'AFD, Christian Fusilier, a fait savoir que l'AFD accompagne le Burkina, depuis plusieurs années, dans la mise en place d'une stratégie nationale en matière d'enseignement technique et professionnel.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le mercredi 17 mai 2017, le directeur de l'Agence française de développement (AFD)-Burkina Faso, Tanguy Denieul et le chef de projet Division éducation, formation et emploi de l'AFD, Christian Fusilier.

