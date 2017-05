Burkina Faso: Visite officielle du Président du Faso au Qatar

En visite d'amitié et de travail au Qatar, le Président du Faso, Son Excellence, Monsieur Roch Marc Christian KABORE, a rencontré le mercredi 17 avril 2017, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, Monsieur Mohamad Ben Twar Al KAWARI.

Cette rencontre avait pour objet, d'inviter les investisseurs qataris à venir investir au Burkina. Pour cela, le Président Roch Marc Christian KABORE en s'adressant aux responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar, leur a présenté les opportunités qu'offre le Burkina. Le chef de l'État a cité entre autres : l'agriculture, l'élevage, l'énergie, les mines, le secteur des transports, etc. Le pays a entrepris d'importantes réformes qui peuvent intéresser les investisseurs et il les a invités à saisir cette opportunité. Dans sa réponse, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Qatar a assuré le Président du Faso de sa volonté d'investir au Burkina.

Monsieur Mohamad Ben Twar Al KAWARI a expliqué que les opérateurs économiques du Qatar ont une grande expérience en matière d'investissement et que la Chambre de commerce et d'industrie va les orienter vers le Burkina. « Nous sommes prêts et nous accueillons avec plaisir votre invitation », a-t-il affirmé avant d'ajouter que « la Chambre de Commerce est la maison des opérateurs économiques du Qatar et également du Burkina ». Il a de ce fait souhaité que « le Burkina fasse partie du rayon des investissements du Qatar », conformément à la volonté de l'Emir. Monsieur Al KAWARI a également fait savoir que la Chambre de commerce du Qatar souhaite «signer dans les plus brefs délais, un accord avec la Chambre de commerce du Burkina pour les rapprocher et voir les opportunités d'affaires ».

Avant de terminer cette rencontre, le Président du Faso a réaffirmé le rôle combien important du secteur privé dans le développement d'un pays et a promis aux dirigeants de la Chambre de commerce du Qatar de prendre les dispositions pour que les deux Chambres de commerce « collaborent de façon efficace ». Nous pourrons, a déclaré le chef de l'État, « tracer les bons sillons de coopération pour nos hommes d'affaires ».

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso