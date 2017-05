Burkina Faso: Programme de croissance économique dans le secteur agricole

Si cette condition est remplie, le promoteur apporte une contribution de 50%. « Au début, nous étions à 25% de contribution et nous avons estimé que la demande n'était pas forte et nous sommes allés à 50% de l'investissement, avec une valeur maximum de 50 millions de F CFA, renouvelable deux fois pour la même entreprise », a-t-il clarifié. A l'issue de cette tournée, M. Guira a dit tirer un bilan globalement satisfaisant.

Avec une puissance de 275 kwh, il produit du biogaz, l'électricité, l'eau chaude et des engrais organiques, avec de la biomasse issue de déchets végétaux, d'animaux et agricoles. Au moins sept tonnes de déchets solides et de 20 m3 de ceux liquides sont reçus par jour dans cette unité, à entendre le directeur de Fasobiogaz.

« Aujourd'hui la consommation a diminué, ce qui réduit également les prix de nos produits », s'est-il réjoui. Dans la filière maïs, deux unités de transformation d'une grande envergure, AGROSERV Industrie et ALEPA ont reçu les hôtes du jour. Elles ont toutes bénéficié du Fonds d'appui- conseil (FAC) et de l'investissement Fonds vert.

Le Laboratoire national d'élevage, la charcuterie moderne Ouaga 2000, l'Unité de transformation de maïs, Fasobiogaz et AGROSERV Industrie ont reçu la visite d'une délégation du Programme de croissance économique dans le secteur agricole (PCESA), le 17 mai 2017 à Ouagadougou et à Loumbila dans la région du Plateau central.

