Maroc: Le professionnalisme des journalistes Sénégalais servant au Maroc apprécié par leurs employeurs

D'éminents experts et chercheurs marocains et étrangers ont débattu, du 10 au 12 mai courant,… Plus »

Outre les écoles de journalisme, explique-t-il, il y a à Casablanca un institut qui forme des comptables Sénégalais de haut niveau et beaucoup d'entre eux sont, après leurs études, "immédiatement happés" par le marché du travail et ils restent au Maroc.

"Cela veut dire que les organes de presse et toutes les entreprises marocaines n'ont plus besoin d'une autorisation du ministère chargé de l'emploi pour embaucher un sénégalais, ils les recrutent comme il le ferait avec un marocain et c'est valable pour les marocains qui vivent au Sénégal", a fait savoir Amadou Sow.

"Les marocains ont de plus en plus de difficultés à avoir des journalistes francophones qui écrivent en français, car ici l'enseignement de base se fait en arabe", selon Amadou Sow.

"Il y a beaucoup de journalistes Sénégalais qui restent après leurs études et qui travaillent dans les organes de presse. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas ne pas trouver un journaliste sénégalais. Ils sont très bien et bien appréciés par les marocains", a dit le diplomate dans un entretien avec l'APS.

