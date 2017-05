Les suspects ont comparu en cour de Pamplemousses hier. Ils ont été inculpés sous une accusation provisoire de Drug Dealing et de Money Laundering avant d'être reconduits en cellule . L'opération policière était supervisée par les surintendants de police Azima et Ramgoolam et le Deputy Commissioner of Police Bojhoo.

Tony Sam est soupçonné d'opérer dans les régions de Roche-Bois, cité La Cure et cité Briqueterie. Pajanee Andy Mootoosamy lui servirait de couverture pour le blanchiment d'argent et Veemaldev Gobin ferait office de distributeur de marchandise.

