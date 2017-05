Ile Maurice: Affaire «Bal Kouler» - Trois motions seront présentées par la défense

Il comparaitra à nouveau en cour intermédiaire le 25 mai. Date à laquelle les avocats de Raj Dayal, Me Gavin Glover Senior Counsel, assistés de Mes Yanilla Moonshiram, Didier Oodin et Avinesh Dayal, présenteront trois motions devant les magistrats.

Raj Dayal a comparu devant la magistrate Meenakshi Gayan Jaulimsing ce vendredi. Me Medhaven Armoogum, représentant du parquet, devait indiquer que le bureau du DPP a bien communiqué le dossier à charge à la défense.

Me Glover a alors avancé que «the defense has got three motions to make and it would be better for these motions to be made before the constituted bench for this trial», a fait ressortir Me Glover.

L'ancien ministre de l'Environnement est poursuivi sous une accusation de «bribery by public official» pour avoir sollicité un pot-de-vin à l'homme d'affaires, Patrick Soobhany. Raj Dayal plaide non coupable.

Selon l'acte d'accusation, Raj Dayal aurait demandé à Patrick Soobhany de lui remettre 50 sacs de poudre colorée dans le cadre de la fête Holi pour la distribuer dans sa circonscription.