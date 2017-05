Ile Maurice: Post-BAI - La révolte couve

Ce qui est sûr, c'est que le Conseil des ministres se penchera sur le dossier. Mais, on indique d'ores et déjà qu'il sera difficile de respecter le calendrier de remboursement fixé par l'ancien ministre de la Bonne gouvernance et des Services financiers, Roshi Bhadain. D'où la possibilité qu'un nouveau plan de remboursement soit proposé à l'issue du Conseil des ministres...

Et, au niveau de l'État, on soutient que le seul moyen de trouver une solution demeure le dialogue. «Je fais appel à leur bon sens pour mettre fin à cette grève de la faim», a martelé Pravind Jugnauth.

À l'Hôtel du gouvernement, on répond par la négative. Donc, pas sûr qu'une solution soit trouvée pour les victimes du SCBG aujourd'hui. D'autant plus qu'hier, lors d'une réception à la State House en l'honneur des lauréats de la cuvée 2016, le Premier ministre a indiqué qu'il a «besoin de temps pour travailler le dossier». Ce qui a d'ailleurs mis les grévistes en rogne.

