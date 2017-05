Le ministère de la Sécurité sociale remet alors le dossier à la Santé. Et c'est un Medical Committee, présidé par le Regional Health Director et deux médecins de l'État, qui est appelé à donner son feu vert. Reste à savoir si toutes ces étapes ont été suivies dans le cas où l'épouse du député Rutnah a bénéficié de ce plan...

Qu'en est-il réellement ? Nous avons tenté d'en savoir plus auprès du député lui-même. Ce dernier s'est refusé à tout commentaire. Anil Gayan, qui était ministre de la Santé, au moment de ce déboursement allégué, n'a pas non plus voulu apporter plus d'éclaircissement, nous renvoyant à Ravi Rutnah lui-même.

Or, la question qui se pose est : si cela est vrai, comment a-t-elle a pu bénéficier de tels avantages alors qu'ils sont destinés à des familles ayant des revenus inférieurs à Rs 60 000 mensuellement ? D'autant plus que le salaire du député en lui-même est supérieur à Rs 200 000?

