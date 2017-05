Madagascar: Tournoi Kajijà - Les anciens du Club M à Antsohihy

Faire revenir le public au stade et faire revivre, le temps d'un match, la grande passion pour le football. C'est ni plus ni moins que l'ambition de Naina Rabearivony, un ancien journaliste de TVM, qui a su convaincre nos anciennes gloires à remettre les crampons.

Et pour donner du piquant à ce tournoi Kajijà qui aura lieu à Antsohihy du 25 au 28 mai, les organisateurs ont fait appel aux stars majungaises notamment Dezy Ramasy, Alban Rabemananjara, Lanzizy auxquelles on ajoute Kira Michel et ses touchers toujours aussi magiques malgré le poids de l'âge.

Comme il faut du répondant en face, le tournoi Kajijà a monté une sélection des anciens internationaux de Diana dont Michel Charbon ainsi que les anciens du FC BFV, Clément et Pierrot Rakotomanga. On aura, c'est certain, une ambiance des grands jours

Cerise sur le gâteau, le match d'exhibition opposant la sélection d'Antsohihy à Elgeco Plus, le champion tananarivien, clôture cette très belle initiative. Car c'est en agissant de la sorte qu'on peut faire aimer cette discipline.