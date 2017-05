Madagascar: Big festival Rio Loco - Jaojoby, Toko telo, The dizzy Brains... à Toulouse!

Et au milieu de toutes ces influences, le Rio Loco 2017 présentera aussi de la musique électro avec Labelle, du rock psyché garage avec The Dizzy Brains.

Chaque année, il réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets pluridisciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la scène internationale, devant plus de 100 000 personnes.

Le festival, pour sa 22e édition, met à l'honneur des groupes et des formations venus de l'Océan Indien. Six groupes malgaches représenteront la Grande Ile à la Prairie des Filtres du 15 au 18 juin.

