Cameroun: Une messe organisée en Belgique pour la paix et l´unité au Cameroun

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

De grands moments de la messe pour la paix, l´unité et le vivre ensemble au Cameroun co-célébrée par un collège de cinq prêtres, devant des camerounais fiers et unis.

Cette éclatante et belle symphonie bien réussie était l´œuvre d´un comité d´organisation piloté par Mimi Volpone qui veillait au grain. Ce comité n´a pas lésiné sur les moyens pour que la messe soit une réussite totale sur tous les plans, avant, pendant et après.

Dans cette vaste salle moite de l´église Saint Jean-Baptiste, il y avait aux côtés de S.E monsieur l´ambassadeur Daniel Evina Abe´e, ses plus proches collaborateurs, des camerounaises et des camerounais, des amis du Cameroun, mais surtout, plusieurs associations, mobilisées et reconnaissables à leurs magnifiques tenues pagnes. Ce sont les associations Cercle des Amis, conduite par son président Junior Siekounmeu, Femme Apostolique, un groupe de femmes pieuses dont le rôle est d´assister le curé de l´église. Il y avait aussi l´association Les Gazelles, qui a fait bénir sa nouvelle tenue et son nouveau nom.

A Bruxelles, en Belgique, c´est par une messe pour la paix et l´unité au Cameroun qu´ont débuté les festivités marquant le 45ème anniversaire de l´Etat unitaire du Cameroun qui se célèbre demain 20 mai 2017. C´était mercredi dernier 17 mai 2017 á l´Eglise Saint Jean-Baptiste de Molenbeek, en présence de S.E monsieur Daniel Evina Abe´e, ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Cameroun en Belgique.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.