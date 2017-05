Cameroun: Lions indomptables - Cinq novices convoqués

La liste publiée mercredi confirme l'option d'ouverture du sélectionneur Hugo Broos.

Hugo Broos a convoqué cinq novices parmi les 30 devant entamer un stage avec les Lions indomptables pour les prochains matchs du Cameroun. La rencontre du 10 juin contre le Maroc (qualifications CAN 2019), le match amical contre la Colombie, le 13 juin et la coupe des Confédérations. Le coach a fait un savant mélange de joueurs expérimentés, champions d'Afrique, anciens visages (Jerome Guihoata) et nouveaux. Il essaie d'être cohérant avec ce qu'il annonce depuis, bâtir une équipe. Etre pour la première fois chez les Lions, ce n'est pas une finalité.

Après, il faut confirmer. C'est ce que souhaite Olivier Boumal. A 27 ans, milieu de terrain à Panathinaikos et convoqué parmi les attaquants (dix) du sélectionneur belge, Hugo Broos, Olivier Boumal a tout essayé lors de ses matchs du championnat grecque. Entre Panenka, dribbles et shoots « surpuissants », la presse locale l'a qualifié de meilleur passeur. Depuis 2010, il essaie de se bâtir une carrière dans ce pays. L'autre novice, c'est Lucien Owona. Il a connu la réserve du Paris Saint-Germain en 2009. Le pèlerin d'Espagne : sept clubs depuis 2011, a une chance à saisir à 26 ans chez les Lions. Le 19 février 2017, il a inscrit son premier but lors du match nul 1-1 entre son club, Alcorcon et Real Zaragoza.

Le troisième de la bande des « bleus », Jean Pierre Nsame (1,88 m), a 24 ans. Il est parti du Cameroun à l'âge de 6 ans et a grandi en France. Ses classes, il les a faites à Angers. Il y a grandi, disputé 22 matches en Ligue 2 avant d'être prêté à Carquefou. En octobre 2016, avec huit buts en huit matches, il a attiré les regards sur son talent à Servette en Suisse. Pour attirer l'attention de Broos, il lui a fallu inscrire 22 buts en 29 matches.

Petrus Boumal a aussi connu une aventure française très tôt. Il y arrive à l'âge de 7 ans. Il est sur les tablettes de Sochaux, puis intègre le centre de formation avant de signer en 2012, son premier contrat professionnel. Un tour en Bulgarie, où il déplore ses valises pour un long séjour. Aucun lien entre le milieu de terrain du CSKA Sofia et Olivier Boumal, si ce n'est le patronyme et le football. Petrus Boumal n'a jamais connu de sélection jeune du Cameroun avant. Jean Charles Catelletto, le dernier nom des recrues de Broos est né en France.

A 22 ans, le défenseur de Red Star en Ligue 2 française a été formé à l'AJ Auxerre. Il a fait un passage dans quatre sélections jeunes en France (U16 à U20). Alors que 30 joueurs ont été appelés soit sept de plus que lors des matchs amicaux, face à la Tunisie et la Guinée, les absences d'Eric-Maxim Choupo Moting et Clinton sont à souligner.

Les 30 Lions

Gardiens de buts Fabrice Ondoa (FC Séville, Espagne : 21 ans, 1 match) André Onana (Ajax Amsterdam, Pays- Bas : 21 ans 45 matches) Georges Bokwe (Mjondalen IF, Norvège: 27 ans, 8 matches) Jules Goda (AC Ajaccio, France: 27 ans, 9 matches) Défenseurs Ernest Mabouka (MSK Zilina, Slovaquie : 28 ans, 26 matches) Fai Collins (Standard de Liège, Belgique : 24 ans, 24 matches) Michael Ngadeu (SK Slavia Prague, République Tchèque : 26 ans, 34 matchs, 4 buts) Adolphe Teikeu (FC Sochaux-Montbéliard, France : 26 ans, 19 matches) Mohammed Djettei (Gimnastic Tarragone, Espagne : 22 ans, 11 matchs) Ambroise Oyongo (Impact Montreal, Canada : 25 ans, 9 matches) Jonathan Ngwem (Progresso De Sambizanga, Angola : 22 ans RAS) Jérôme Guihoata (Panionios GSS, Grèce : 22 ans, 18 matches) Jean Louis Castelletto (Red Star FC, France : 22 ans, 31 matches, 2 buts) Lucien Owona (AC Alcorcon, Espagne : 26 ans, 36 matches, 3 matches) Milieux de terrain Sébastien Siani (Ostende, Belgique: 30 ans, 32 matches, 3 buts) Arnaud Djoum (Heart of Midlothian FC, Ecosse: 28 ans, 38 matches, 5 buts) Georges Mandjeck (FC Metz, France: 28 ans, 28 matches, 3 buts) Zambo Anguissa (Olympique Marseille, France : 21 ans, 36 matches) Frank Boya (1860 Munchen, Allemagne : 20 ans, RAS) Petrus Boumal (CSKA Sofia, Bulgarie : 24 ans, 19 matches, 2 buts) Attaquants Christian Bassogog (Henan Jianye, Chine: 21 ans, 29 matches, 7 buts) Karl Toko Ekambi (Angers SSCO, France: 24 ans, 31 matchs, 8 buts) Olivier Boumal (Panathinaikos, Grèce : 27 ans, 19 matches, 2 buts) Jacques Zoua Daogari (Kaiserslautern, Turquie : 25 ans, 22 matches, 6 buts) Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul, Turquie : 25 ans, 35 matches, 17 buts) Benjamin Moukandjo (FC Lorient, France : 28 ans, 25 matches, 13 buts) Robert Ndip Tambe (Spartak Travna, Slovaquie : 23 ans, 33 matches, 11 buts) Nicolas Ngamaleu (SC Rheindof Altach, Autriche : 22 ans, 27 matches, 8 buts) Jean Pierre Nsame (Servette FC, Suisse : 24 ans, 29 matches, 22 buts) Edgard Salli (FC Nuremberg, Allemagne : 24 ans, 19 matches, 2 buts)