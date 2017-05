Congo-Kinshasa: 14 millions USD pour endiguer la maladie d'Ebola à Likati

La réponse est organisée à partir de sept commissions techniques chargées respectivement de la surveillance et investigations, de la prise en charge médicale, du laboratoire et de recherche, de la communication et de la mobilisation sociale, de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement et de la biosécurité, de la prise en charge psychosociale et de la logistique.

L'UNICEF s'est engagé particulièrement à sensibiliser les «communautés locales, qui doivent être au cœur de toutes les interventions et la fourniture de l'eau et des services d'assainissement», a souligné son représentant intérimaire en RDC, Dr Tajudeen Oyewale.

Pour lutter contre cette la maladie, selon Dr Oly Ilunga Kalenga, la RDC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires techniques, dont l'OMS et l'UNICEF. A l'occasion de cette visite à Likati, le Dr Allarangar Yokouidé, Représentant de l'OMS en RDC a appelé «à plus de solidarité de la communauté internationale pour aider la RDC à endiguer en urgence cette épidémie».

