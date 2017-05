Cameroun: Hôpital militaire de Yaoundé - Un faux gendarme aux arrêts

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

Une fois sur les lieux, ces derniers ont procédé à la fouille du jeune-homme et ont trouvé une dizaine de téléphones et quelques vêtements dans sa besace. C'est alors qu'il est passé aux aveux. L'enquête est en cours dans la brigade sus évoquée.

Le pot-aux-roses a été découvert le 3 mai dernier, lorsque le jeune suspect a une fois de plus dépouillé ses victimes et tenté de sortir de l'hôpital à 1h du matin. Ce qui a attiré l'attention du vigile. Ce dernier vite fait d'alerter les éléments de la brigade de Melen.

Malgré les soins reçus sur place, son état de santé s'est détérioré et c'est ainsi qu'il a été transféré à l'hôpital militaire pour quelques jours d'observation. Profitant de sa posture de malade, il se levait dans la nuit pour dépouiller les autres patients de leur argent, téléphones et vêtements. Accessoires qu'il allait vendre à l'Avenue Kennedy.

