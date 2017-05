Sénégal: Aliou Cissé appelle en renfort un gardien et un défenseur

L'équipe du Sénégal qui va démarrer son stage le 27 mai, jouera contre l'Ouganda en amical le 5 juin et contre la Guinée Equatoriale, le 10 juin en match éliminatoire de la CAN 2019.

Dans cette sélection élargie, on note aussi les retours de l'attaquant de Fiorentina (Italie), Babacar Khouma Guèye, de Fallou Diagne (FC Metz, France) et surtout du Bordelais Younousse Sankharé.

Dakar — Le gardien de but des Los Angeles Galaxy (Etats Unis d'Amérique), Clément Diop, et le défenseur de Diambars (élite sénégalaise), Arial Mendy, sont les deux nouveaux joueurs appelés par le sélectionneur national, Aliou Cissé, en perspective des matchs devant opposer les Lions à l'Ouganda et à la Guinée Equatoriale.

