Tunisie: L'Ugtt lève le voile sur le secteur des hydrocarbures

Les perspectives de découverte des hydrocarbures sont essentiellement concentrées dans la région du Sud avec un taux de réussite entre 20% et 25%, suivie par la région du Centre-Est et le Golfe de Gabès (entre 12% et 15%), la région du Cap Bon (entre 10% et 12%) et le Centre-Ouest (7%) alors qu'aucune découverte n'a été signalée dans la région du Nord.

Au niveau de la répartition de la production nationale des hydrocarbures, la région du sud (Tataouine, Kebili et Medenine) est en tête avec un pourcentage de 51% pour le pétrole, soit 8,54 millions barils et de 26% pour le gaz liquéfié, soit 587 millions m3.

En ce qui concerne la production quotidienne du pétrole et du gaz, le responsable indique qu'elle est de 44,3 mille barils par jour à fin avril 2017, contre 45,7 mille barils en 2016 et 77,2 mille barils en 2010.

Cette baisse s'est manifestée par la régression du nombre d'autorisations octroyées, de 52 en 2010 à 26 en 2016 et 24 actuellement, réparties entre une autorisation d'exploration et 23 de recherche.

Le diagnostic a été présenté par Mohamed Ali Khelil, directeur général de la stratégie et de la veille au ministère de l'Energie, indiquant qu'il y a eu une baisse conséquente de l'activité d'exploration, de recherche et développement depuis 2011.

«Cette manifestation n'a aucune intention politique. Nous considérons qu'il est extrêmement important de clarifier les notions et de permettre une meilleure compréhension du potentiel de la Tunisie en matière d'hydrocarbures», affirme Hasnaoui Smiri, secrétaire général de la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques.

