Tunisie: La révision du rôle de l'Etap est fondamentale

En revanche, il s'agit d'amender le cadre juridique du Code des hydrocarbures, en adoptant un système spécial d'encouragement à l'exploration dans les régions du Nord et du Centre et le développement des petits puits, l'exploration des gisements profonds et l'encouragement des entreprises à renforcer l'investissement et l'utilisation des technologies modernes pour améliorer le rendement de la production ainsi que l'exploration des ressources non conventionnelles en donnant la priorité au gaz.

A noter que la durée de l'étude est de 13 mois. Suite à cette étude, une décision sera prise concernant l'exploitation ou non des hydrocarbures non conventionnels en Tunisie.

Selon M. Khelil, le but est d'accélérer la finalisation de l'étude d'impact environnemental, qui est actuellement à l'étape de l'appel d'offres pour choisir le bureau qui se chargera de l'étude sous tutelle du ministère de l'Environnement en coopération avec le ministère de l'Energie et des Mines.

En outre, la stratégie nationale vise aussi à accélérer la découverte et l'exploitation des hydrocarbures non conventionnelles, essentiellement le gaz de schiste.

