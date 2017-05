Tunisie: « Il n'y a pas matière à polémiquer dans le domaine des hydrocarbures, tout est clair »

En deux ou trois ans et selon la taille du projet, on peut aller jusqu'à 1.000 postes d'emploi.

Dans la phase de prospection, le potentiel est faible. S'il y a une découverte, le nombre d'employés peut grandir, pour atteindre une centaine de personnes dans les entreprises pétrolières par exemple, et ce, en plus des emplois indirects avec les sociétés de services pétroliers.

Ce qu'il faut savoir, c'est que la technologie a évolué. Aux Etats Unis par exemple, on utilise aujourd'hui deux fois moins d'eau et deux fois moins d'additifs qu'il y a quelques années. Il se peut aussi que d'ici quelques années, les technologies évoluent encore pour éviter par exemple la fracturation, très critiquée par les écologistes.

Pour le pétrole, il est essentiellement au centre, entre Kairouan et Sfax, et là, il y aurait un potentiel de 1.500 millions de barils. Il faut cependant être très prudent avec ces chiffres qui ne sont au final que des prévisions qui ne pourront être vérifiées qu'avec les opérations de prospection.

D'après les premières données que nous avons, il semble que la Tunisie soit dotée d'un important potentiel. Cependant, il est important d'explorer ce potentiel pour mieux connaître nos véritables réserves. D'après les premiers chiffres, nous avons 650 milliards de mètres cubes dans le sud, et plus précisément dans le bassin de Ghadamès, à une profondeur de 4.000 à 4.500 mètres.

L'ensemble des découvertes ont été faites dans le sud tunisien, et c'est le cas chez nos voisins qui sont plus enclavés que nous dans le sud. En d'autres termes, dans le nord de la Tunisie, de l'Algérie ou de la Libye, il n'existe pas de découvertes substantielles. L'ensemble des bassins dans lesquels le potentiel de pétrole se situe aux alentours de 20 à 25% se trouve dans le sud.

