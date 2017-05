Tunisie: Lancement d'une instance de normalisation

D'après Mme Noura Dougui, S.G. du Conseil, il existe déjà des lois et des règles régissant les comptes publics. Mais, dans le cadre des réformes des finances publiques, «ce conseil permettrait de passer à un palier supérieur pour introduire plus de transparence et d'efficacité dans la gestion des fonds publics».

Seront concernés par les normes qui vont être émises par la nouvelle entité tous les comptes de l'Etat, des collectivités locales et des conseils régionaux ainsi que les entreprises publiques soumis au code de la comptabilité publique. La population cible dépasserait les 5.000 fonctionnaires publics, ce qui nécessiterait, évidemment, tout un travail de formation et de sensibilisation.

Le nouveau conseil se compose de 14 membres, dont sept sont nommés de fait par la nature de leurs fonctions, et les sept autres sont désignés par les structures concernées pour un mandat de trois ans renouvelables une seule fois.

Cela étant et compte tenu de la complexité de la tâche, le ministère des Finances a fait appel à un financement du fonds multibailleur «Moussanada», dont la gestion est assurée par la Banque mondiale et la mise en œuvre est confiée à «Expertise France». Le but étant d'assurer un transfert de connaissance en matière de normalisation, conformément aux standards internationaux.

Le gain en transparence et en efficacité devrait se traduire par la suite par des économies d'argent et une limitation de risque de corruption ou autres dépassements.

Au final, la normalisation de la gestion des comptes publics permettrait d'améliorer la gouvernance et de se conformer aux exigences des instances financières internationales en matière d'information comptable et financière.