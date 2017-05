Tunisie: Comment les préserver des convoitises des partis politiques ?

Cela étant dit et malgré la noble mission à laquelle elles se prédestinent, la pléthore des instances a été critiquée au cours des interventions. « Je suis contre la multiplication des instances, parce que c'est très coûteux, reconnaît l'universitaire, parce que cela alourdit le paysage institutionnel. J'ai souhaité la réduction des instances à leur minimum. Mais à présent, on ne peut plus le faire. Il est très difficile de réviser la Constitution », conclut-elle avec philosophie.

Deuxièmement, chaque instance semble regarder les autres pouvoirs et notamment l'exécutif avec méfiance, désirant s'assurer une indépendance actée de manière claire et par des mécanismes juridiques précis.

Le dilemme qui oppose l'auteur de l'initiative, l'exécutif, aux présidents des instances, s'articule sur deux niveaux : chaque instance cultivant sa différence, à travers un mode de fonctionnement interne et spécifique et des objectifs différents, refuse d'être standardisée par un texte de loi général la reliant à ses quatre autres consœurs.

Si Mehdi Ben Gharbia fait un plaidoyer pour défendre le projet de loi déjà déposé à l'Assemblée, il valorisera également la démarche du gouvernement en vue de doter les instances et notamment l'Inlucc de tous les moyens adéquats, lui garantissant l'indépendance quant à l'exercice de sa mission et, par voie de fait, l'efficacité dans sa lutte contre la corruption.

