Tunisie: Cinq projets de développement approuvés

Le «Comité mixte de gestion (CMG)» des ressources issues de la conversion de la Dette publique tunisienne envers l'Italie a approuvé cinq projets de développement lors de sa première réunion qui s'est tenue le 11 mai, au siège du ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI).

Coprésidées par le directeur général de la Coopération Africaine, Asiatique et Américaine et des Etudes Prospectives, Mohamed Fadhel Hassayoun, et le Représentant et Directeur du Bureau Régional de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement, AICS Tunis, M. Flavio Lovisolo, les assises se sont déroulées en présence de représentants des diverses institutions tunisiennes compétentes (ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères et de la Banque Centrale de Tunisie).

Les cinq projets d'un coût total d'environ 25 millions d'euros ont été approuvés sur la base des lignes stratégiques et des priorités d'action définies dans le Mémorandum d'Entente entre l'Italie et la Tunisie sur la Coopération au développement, pour la période 2017-2020, signé à Rome le 9 février 2017, lors de la visite du Président de la République tunisienne.

Ainsi, le CMG a décidé d'allouer les ressources disponibles pour la réalisation des projets suivants:

- Un programme d'assainissement couvrant 8 villes dans 5 gouvernorats (El Kef, Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa, Siliana), pour environ 40 MDT

-La restructuration des locaux du Tribunal Administratif à Tunis pour environ 3 millions de dinars

-La construction et la rénovation de services d'urgence dans les hôpitaux régionaux de Bizerte, Zarzis, Kasserine, Tataouine, ainsi que ceux de la Rabta et Mongi Slim, La Marsa, et l'aménagement des centres de maternité et néonatologie de Monastir et Mahdia, pour un coût total estimé à 17 millions de dinars

- Le réaménagement des anciens locaux du service de néonatologie à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis pour 0,6 million de dinars

- La réalisation d'un projet pilote pour l'emploi dans le gouvernorat de Kasserine, pour 0,4 million de dinars

Les représentants des départements tunisiens ont réaffirmé leur reconnaissance au gouvernement italien, «Partenaire et Ami » de toujours, pour son soutien «continu et constant » dans le processus de développement de la Tunisie, surtout dans les initiatives de développement économiques entamées depuis la période post révolution de 2011.

En effet, la conversion de la dette est une décision politique qui témoigne de l'engagement de l'Italie aux côtés de la Tunisie.

La conversion de la dette, tout en allégeant le fardeau de la dette extérieure de la Tunisie, permet à la Tunisie de ne pas reverser une partie de cette dette à l'Italie, mais d'utiliser les ressources ainsi économisées pour la réalisation de projets de développement ayant un impact significatif sur les conditions de vie de la population.