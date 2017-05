Angola: Les hommes d'affaires américains invités à investir en Angola

Washington — Au dernier jour de sa visite, le ministre angolais de la Défense Nationale, João Lourenço, a invité jeudi, à Washington, les investisseurs américains pour aider à la diversification de l'économie angolaise au moment où le pays traverse des difficultés financières provoquées par la chute de prix du pétrole sur le marché international.

Dans une déclaration faite au siège de l'Atlantic Council avec les hommes d'affaires, académiques et stratèges de divers secteurs de la vie américaines (Think Tanks), João Lourenço a énumérer les voies de sortie à la crise et les perspectives de coopération entre les deux pays dans divers domaines ».

Selon lui, le pays cherche à attirer les hommes d'affaires de cette puissance mondiale dans tous les secteurs de l'économie, soulignant que « l'Angola n'est pas seulement le pétrole, c'est plus que du pétrole, il a beaucoup de ressources, lesquelles malheureusement et pour diverses raisons ne sont pas suffisamment explorées et développées.

"Un climat favorable d'affaires sera crée pour développer l'investissement privé, et nous comprenons les préoccupations des investisseurs lorsqu'ils cherchent des pays ayant un climat politique, social et autre propice pour les affaires », a-t-il dit.

Les deux pays ont établi officiellement les relations diplomatiques il y a 24 ans.