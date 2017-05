Angola: Huambo - La ville pourrait être transformée en un centre économique d'excellence

Huambo — Le nouvel administrateur de la ville de Huambo, Victor Tchissingui, a promis vendredi, de transformer, à moyen terme, la capitale de la province du même nom, en une importante carte de visite, et en même temps, en un centre économique et social l'excellence.

Le responsable a exprimé cette intention après la remise et reprise avec son prédécesseur, Irineu Leonardo Sacaála, au cours d'un acte présidé par le vice-gouverneur en charge des services techniques et infrastructures, Calunga Francisco Quissanga.

Victor Tchissingui a indiqué que la principale stratégie pour son nouveau défi était de faire de la ville de Huambo une carte de visite, à partir des actions de renforcement de l'assainissement et d'amélioration des services sociaux et économiques, compte tenu de l'excellence voulue dans tous les secteurs, mettant l'accent sur l'éducation, la santé et le commerce.

Ainsi, le responsable a demandé l'engagement, la créativité, la diligence et la vision stratégique du personnel administratif pour la réalisation de cet objectif.

"Il est temps de travailler, d'où la nécessité de parler peu et présenter plus de résultats de notre action administrative, en tenant compte de la spécificité territoriale de la municipalité de Huambo, non seulement pour être le centre de l'attention de la province, mais aussi du point de vue urbain, périurbain et rural", a-t-il conclu.