Tunisie: Les daéchistes tunisiens seront-ils poursuivis devant la CPI ?

Harbaoui a, en outre, indiqué que le bureau de l'ARP a adressé des questions écrites à un certain nombre de ministres et examiné la demande présentée par sept députés pour la constitution d'un groupe parlementaire indépendant, présidé par Mustapha Ben Ahmed.

La plénière de mardi sera, aussi, consacrée à des questions orales adressées au ministre de l'Agriculture et au ministre du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale ainsi qu'à l'examen du projet de loi organique amendant et complétant la loi n°40 de l'année 1975 relative aux passeports et documents de voyage.

Cette motion propose de se pencher sur les dispositions juridiques nécessaires permettant d'intenter une action devant la Cour pénale internationale contre les terroristes tunisiens appartenant à des organisations terroristes (Daech, Al-Qaida, Front Al-Nosra ...) et impliqués dans des crimes en Libye, en Irak et en Syrie, a-t-il ajouté.

