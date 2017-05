Cameroun: Corruption - Comment les places s'achètent chez les Lions

Le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative a lancé le 15 mai 2017 un concours… Plus »

« Calme-toi et ton problème sera résolu », lui aurait-on alors dit dans l'entourage des Lions Indomptables. Cette patience sera finalement récompensée par une convocation « anecdotique » lors du regroupement des Lions à Bruxelles pour le match amical face à la Tunisie et contre la Guinée Conakry.

Selon des sources, le joueur qui évoluait alors au Cd Lugo, club D2 espagnol, aurait remis 4.000 euros comme avance et devrait s'acquitter des 2.000 euros restants après sa convocation pour la double confrontation en éliminatoire de la Can 2017, face à l'Afrique du Sud.

Fin 2016, le défenseur Serge Tchaha Leuko ameute des amis au sein de la presse camerounaise pour faire une révélation grave. « On m'a pris 6.000 euros pour une sélection chez les Lions et je n'ai jamais été appelé », se plaint-il.

