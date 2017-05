Cote d'Ivoire: JIFA 2017 à Séguéla Worodougou adopte la politique nationale de la famille

Placée sous le parrainage du premier ministre , monsieur Amadou Gon Coulibaly et la présidence de monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité , Hamed Bakayoko, la cérémonie officielle de la célébration de la 23e édition de la journée internationale de la famille (JIFA) a eu lieu le lundi 15 Mai 2017 , à la place Madègbè de Séguéla sous le thème , « La Politique Nationale de la Famille , pour l'émergence de l'Ivoirien Nouveau ».

En présence de toutes les forces vives du département de Séguéla, cette journée vise à démontrer l'importance que la communauté internationale accorde à la famille, maillon essentiel de la société. En Côte d'Ivoire, c'est l'occasion pour le MFPES , de faire le point des décisions prises et des actions menées en faveur des familles en Côte d'Ivoire et de sensibiliser les familles autour des défis de l'Ivoirien nouveau pour l'atteinte de l'émergence.

C'est à ce juste titre que la directrice de cabinet de madame le ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité , Bosso Yvonne , a instruit la population du Worodougou sur la Politique Nationale de la Famille ( PNF).

D'entrée , elle a indiqué que la PNF repose sur la prise en compte de quatre axes stratégiques. A savoir le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel, la consolidation des valeurs familiales et sociétales fondamentales, l'accroissement de la responsabilité et de la compétence parentale et communautaire en matière d'éducation et le renforcement des capacités socio-économiques des familles contribuant à améliorer la qualité et les conditions de vie des familles. C'est pourquoi, elle a salué et remercié les membres du gouvernement pour leur implication dans l'élaboration de cette politique, qui selon elle «est un instrument de référence des actions de développement durable et solidaire des familles en Côte d'Ivoire pour atteindre l'émergence 2020.

Cependant, pour relever le défi de l'émergence 2020, a-t-elle- souligné, le concept de l'Ivoirien nouveau ne doit pas être qu'un slogan de campagne. C'est pourquoi , « la famille à un rôle fondamental à jouer dans le développement des valeurs et des compétences humaines, car au sein de la famille sont enseignées les valeurs morales fondamentales que sont le respect , et l'amour du prochain , la paix , le goût du travail»

Pour sa part , le préfet de la région du Worodougou , préfet du département de Séguéla , représentant le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Effoli Benjamin , a déclaré que l'émergence de l'Ivoirien nouveau demeure une préoccupation majeure pour le chef de l'Etat.

Le premier magistrat de la commune de Séguéla ,Diomandé Lassina et le député de Séguéla Commune , Diomandé Mamadou, ont respectivement remercié Madame, le ministre pour le choix porté sur leur cité pour abriter cette 27e édition et ont pris l'engagement de sensibiliser l'ensemble des populations sur la politique nationale de la Famille afin que le concept de l'Ivoirien nouveau soit une réalité dans le Worodougou.