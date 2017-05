Cote d'Ivoire: Adjamé - Un mega-concert de 100 artistes pour faire oublier la mutinerie

Après 4 jours de troubles et d'angoisses provoqués par des mutins, Aimond William, président de la Fondation des artistes africains ( Faa) et ses partenaires organisent le samedi 27 mai 2017, à Adjamé, un giga-concert de paix, d'unité et de réconciliation dénommé" La Côte d'Ivoire débout".

Selon lui, ce concert vise à soutenir le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. « Pour ce géant concert, nous avons coopté plus de 100 artistes de renom. Lesquels ont répondu favorablement à notre appel pour tenir en haleine les Ivoiriens pendant 10 heures en non-stop. Plusieurs entreprises et non les moindres comptent nous accompagner pour réussir la mobilisation et le concert. Les retombées de ce concert serviront à des œuvres caritatives. C'est pourquoi, nous invitons les entreprises citoyennes de Côte d'Ivoire à associer leurs images à ce géant concert qui va permettre aux Ivoiriens d'oublier un tant soit peu les 4 jours d'angoisse », a expliqué le président Aimond.

Parlant des têtes d'affiche de ce concert, il a fait savoir que tous les artistes ivoiriens et africains en vogue en ce moment ont tous été cooptés pour le grand bonheur des Ivoiriens. « Ce 27 mai, j'invite tous les Ivoiriens, férus de la musique urbaine à prendre d'assaut le site qui sera réservé à ce méga concert offert gratuitement. La première partie sera assurée par des artistes non confirmés. Ensuite, les ambassadeurs de la musique vont prendre le relais pour faire montre de leur talent », ajoute-t-il. Il faut noter qu'après un mois passé hors d'Abidjan pour une tournée panafricaine (Tchad, Gabon) en vue d'installer les différentes sections de la Fondation des artistes africains ( Faa) qu'il dirige depuis 3 ans, Aimond William est rentré sur les bords de la lagune Ebrié avec de très bonnes nouvelles.

Il a pu installer plusieurs sections de la fondation qu'il dirige à travers plusieurs pays qui épousent cette belle idée. Dans l'un des pays sus-cités, il a obtenu des financements pour produire 50 artistes sur le continent soit un artiste par pays. Et ce, en partenariat avec la chaîne Kanal 7 qui va construire un studio mobile à Abidjan pour la production de ces artistes qui seront sélectionnés après un appel à candidature les jours à venir. .