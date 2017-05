Cote d'Ivoire: Tournoi jeunes Copa - Soubré succède à Abengourou

Saïd Cheri, directeur de la franchise Afrique de l'ouest de la boisson gazeuse, sponsor du tournoi a indiqué qu'il s'agit pour sa structure de participer à leur manière à la renaissance et au développement du football ivoirien. Et ce, à travers sa jeunesse. « Depuis des décennies, nous appuyons le football à tous les niveaux, et tout particulièrement les programmes de base de la Coupe du Monde de football de la FIFA. Aussi, il est tout naturel que nous nous nous associons à l'OISSU une institution qui a contribué par le passé à révéler nombres de talents qui ont fait la gloire du sport ivoirien. Bien plus qu'un simple tournoi, c'est avant tout la célébration d'une jeunesse dynamique, d'une jeunesse entreprenante et d'une jeunesse qui gagne », a-t-il indiqué.

Battu certes en finale, Bondoukou aura pu se consoler au niveau des récompenses individuelles. La première et la plus importante est le titre de meilleur joueur.

Le Collège Nawa de Soubré succède ainsi à la formation Abengourou vainqueur de l'édition précédente. L'établissement de Soubré repart en plus du trophée de vainqueur avec une enveloppe d'un million fcfa. Le finaliste, Bondoukou pour sa part empoche la somme de 500 000 fcfa plus un trophée.

L'unique but de la partie a été inscrit en première Mi-temps par Koffi Koffi César. Les Poulains du coach Dramane Diabaté de Bondoukou plus entreprenant en seconde période de jeu feront preuve de maladresse devant les buts adverses.

