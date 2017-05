Cote d'Ivoire: Action sociale - Le club service "Excelsior" comble Dabou et Bingerville de dons

Le Rotary club Abidjan Excelsior, présidé par Liliane Djeboué a initié le samedi 5 mai 2017, une journée d'actions sociales et de partage en faveur de certains « damnés » de la société.

C'est d'abord à Dabou à 48 km d'Abidjan, que débute cette journée. A la tête d'une importante délégation, Liliane Djeboué et le Rotary club Abidjan "Excelcior", pour cette action, ont sollicité et obtenu l'appui et la présence effective du Rotary Club de Daloa centre-ouest conduit par Jean Hervé Atta. Des vivres et non vivres en quantité constitués de denrées de premières nécessités, un cocktail avec pensionnaires et personnel d'encadrement puis un bal poussière est venu sceller cette communion fraternelle.

La présence de Djemiss Kouame, assistant gouverneur au Rotary club a rehaussé la cérémonie. Edmeé Manssila, conseillère technique chargée de la santé et de l'enfant, représentant la Ministre Mariatou Koné a dit: « Comme votre hymne le dit, vous avez le souci de venir en aide aux personnes vulnérables, aux personnes démunies et de manifester de l'amour, du soutien autour de vous ».

L'étape finale a été l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Là également, Liliane Djeboué a été sensible aux tristes réalités exprimées par les pensionnaires. Avant de prendre congé de ceux-ci, elle a pris cet engagement : « Cette action, n'est pas fortuite, elle a été décidée par l'ensemble des rotariens. Faire de notre pays un modèle sur le chéquier mondial passe par l'amour, le partage. Je mesure vos attentes et je me rends compte qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.

Au nom du club service que j'ai l'honneur de Présider, je m'engage à être avec vous et à votre service pour vous apporter le peu que nous avons car votre épanouissement et votre bien-être sont pour nous un engagement ».