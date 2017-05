Congo-Brazzaville: Mode - Et si on décorait les mèches avec du wax pour faire nos coiffures ?

C'est à cet exercice que Laetitia Ky s'est prêtée. Le résultat est original, coloré et unique. Ce sont des œuvres d'art que l'on voit sur la tête de la jeune ivoirienne.

Laetitia est allée un peu plus loin que les autres, embarquant le pagne sur un terrain que personne ne s'y attendait. En effet, on l'a vu sur des objets d'art ou cousu sur les vêtements, chaussures, sacs et autres mais personne, ne s'attendait à le voir enrouler entièrement nos cheveux.

L'idée est brillante et le pari réussit. La jeune dame laisse entendre que l'idée de customiser ses coiffures a été inspirée, en voyant l'image d'un masque africain ayant la tête décorée par des lambeaux de wax. C'est alors qu'elle tente l'expérience avec des coiffures africaines comme les Bantu knot, cornrows ou encore quelques autres tresses.

Osé et innovant, ce déclic lui a voulu plusieurs likes et commentaires positifs sur ses publications d'Instagram et des articles dans divers journaux et sites d'information de mode et culture. Elle a pu tenir pour la première fois avec le soutien d'une communauté africaine de plus en plus grande, un atelier consacré à cette customisation des cheveux sous label « Kybraids », à Abidjan en Côte d'ivoire.

Je vous laisse découvrir ses créations à travers ces quelques photos.