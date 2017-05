Congo-Brazzaville: Calendrier des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe des 19, 20, 21 et 22 mai 2017

Retrouvez le calendrier des footballeurs congolais de la diaspora en Afrique, en Asie et en Europe

Albanie, 35e et avant-dernière journée, 1re division

FK Tirana (Moïse Nkounkou et Merveil Ndockyt) VS Luftëtari Gjirokaster, samedi à 17h30

Allemagne, 34e et dernière journée, 4e division, groupe Nord

Lupo-Martini VS Meppen (Francky Sembolo), samedi à 13h

Allemagne, 34e et dernière journée, 4e division, groupe Bayern

Garching VS Wacker Burghausen (Juvhel Tsoumou), samedi à 14h

Allemagne, match de la 28e journée, 5e division, groupe Sud

Askania Bernburg VS Germania Halbertstad (Floydin Baloki), vendredi à 18h

Allemagne, 28e journée, 5e division, groupe Nord

Germania Schoneiche VS Lichtenberg (Kiminou Mayoungou), samedi à 14h

Allemagne, 34e et dernière journée, 5e division, groupe Rheinland

Borusssia Neunkirchen (Ruddy M'Passi) VS Salmrohr, samedi à 15h30

Angola, 15e journée, 1re division

Recreativo do Libolo (Julssy Boukama Kaya) VS Sagrada Esperança, vendredi à 16h

Belgique, 10e et dernière journée des play-offs 1, 1re division

Zulte-Waregem (Marvin Baudry) VS Sporting Charleroi (Francis N'Ganga) VS FC Bruges, dimanche à 14h30

Belgique, 10e et dernière journée des play-offs pour la Ligue Europa

Union-Saint-Gilloise (Jordan Massengo) VS Waasland-Beveren, vendredi à 20h30

Roulers (Maël Lépicier) VS Eupen, samedi à 20h

Bulgarie, 8e journée des play-offs, 1re division

Ludogorets VS CSKA Sofia (Kévin Koubemba), samedi à 19h

Bulgarie, match retour du tour de barrage

Slavia Sofia VS Lokomotiv GO (Rahavi Kifoueti et Karl Madianga), lundi à 19h

Bulgarie, 29e journée, 2e division

Spartak Pleven (Cédric Nanitelamio) VS Oborishte, samedi à 17h

Chypre, 10e et dernière journée des play-down, 1re division

Karmiotissa VS Aris (Donneil Moukanza), dimanche à 18h

Espagne, 38e et dernière journée, 1re division

FC Séville (Steven Nzonzi) VS Osasuna, samedi à 21h

Espagne, 39e journée, 2e division

Getafe VS Elche (Dominique Malonga), vendredi à 21h

France, 38e et dernière journée, 1re division

OM (Brice Samba junior) VS Bastia (Prince Oniangué), samedi à 21h

Nancy (Tobias Badila, Yann Mabella et Faitout Maouassa) VS Saint-Etienne, samedi à 21h

Rennes VS Monaco (Yhoan Andzouana), samedi à 21h

Lorient (Bradley Mazikou) VS Bordeaux, samedi à 21h

Angers (Fodé Doré) VS Montpellier (Bryan Passi et Morgand Poaty), samedi à 21h

PSG VS Caen (Exaucé Ngassaki et Durel Avounou), samedi à 21h

Toulouse VS Dijon (Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula), samedi à 21h

OL (Alan Dzabana) VS Nice, samedi à 21h

Lille VS Nantes (Jules Iloki), samedi à 21h

France, 38e et dernière journée, 2e division

Laval (Davel Mayela, Yven Moyo, Dylan Saint-Louis et Chris Malonga) VS Nîmes, vendredi à 20h30

Strasbourg VS Bourg-en-Bresse (Bruce Abdoulaye et Clevid Dikamona), vendredi à 20h30

Auxerre (Hardy Binguila et Charlevy Mabiala) VS Red Star, vendredi à 20h30

Sochaux VS Troyes (Randi Goteni), vendredi à 20h30

France, 32e journée, 3e division

Paris FC (Eden Massouema) VS Créteil, vendredi à 18h15

Dunkerque (Bevic Moussiti Oko) VS Boulogne, vendredi à 18h15

Epinal VS La Duchère (Ladislas Douniama), vendredi à 18h15

Sedan (Hugo Konongo) VS Avranches, vendredi à 18h15

Consolat VS CA Bastia (Blanstel Koussalouka), vendredi à 18h15

Géorgie, 10e journée, 1re division

Saburtalo VS Dila Gori (Romaric Etou), samedi à 15h

Italie, 36e journée, 1re division

Sassuolo VS Cagliari (Senna Miangué), dimanche à 15h

Italie, match aller du 2e tour des barrages, 3e division

Virtus Francavilla (John-Christopher Ayina) VS Livourne, dimanche à 17h30

Maroc, 29e et avant-dernière journée, 1re division

OC Khouribga (Kader Bidimbou) VS Kawkab Marrakech, dimanche à 17h

Chabab Rif Hoceima VS Ittihad Tanger (Ismaël Ankobo), dimanche à 17h

République tchèque, 29e et avant dernière journée, 1re division

Zbrojvka Brno (Franci Litsingi) VS Viktoria Plzen, dimanche à 17h

Roumanie, 11e journée des play-downs, 1re division

CSMS Laçi VS Gaz Metan Medias (Bernard Itoua), vendredi à 19h30

Roumanie, 35e journée, 2e division

Metalu Resita (Nsendo Kololo) VS Luseafarul Oradea, samedi à 10h30

Russie, 30e et dernière journée, 1re division

Lokomotiv Moscou (Delvin Ndinga) VS Zenith, dimanche à 14h

Russie, 24e journée, 3e division

Dinamo Moscou II VS Solaris Moscou (Erving Botaka-Yoboma), dimanche à 15h

Sénégal, 22e journée, 1re division

Jaraaf VS Casa Sport (Cyld Mouanda) VS Gorée, samedi à 20h30

Slovaquie, 32e et avant-dernière journée, 1re division

Tatran Presov VS DAC Dunajska Streda (Yves Pambou), vendredi à 17h30

Suisse, 34e journée, 2e division

Aarau (Igor Nganga) VS Chiasso, dimanche à 15h

Suisse, 25e journée, 4e division

Düdingen VS Yverdon (Matt Moussilou), samedi à 17h

Thaïlande, 14e journée, 3e division

Ranong United (Burnel Okana) VS Army, dimanche à 11h30

Turquie, 32e journée, 1re division

Galatasaray VS Osmanlispor (Thievy Bifouma et Dzon Delarge), vendredi à 19h

Turquie, 34e et dernière journée, 2e division

Boluspor VS Manisaspor (Christ Bakaki), vendredi à 17h30

Tunisie, 14e et dernière journée des play-downs, 1re division

Kairouan VS CA Bizertin (Jacques Medina Temopélé), dimanche à 17h

Ukraine, 6e journée des play-offs, 1re division

Shakhtar Donetsk VS Olimpik Donetsk (Emerson Illoy-Ayyet), dimanche à 16h

Les matchs à suivre

En France, les Congolais de la diaspora sont principalement concernés par la lutte pour le maintien : en Ligue 1, Nancy (Badila, Maouassa et Mabella) est presque condamné, tandis Bastia (Oniangué) conserve un infime espoir. Compliqué pour Can (Avounou et Ngassaki) qui voyage au Parc des Princes, alors que Dijon, 16e avec 36 points, se contentera d'un nul à Toulouse.

En Ligue 2, Laval est déjà relégué, mais Auxerre (Binguila et Mabiala, non convoqués) n'a besoin que d'un point pour se sauver.

En National, c'est plus reluisant avec deux équipes concernées par la montée : avantage Dunkerque (Moussiti Oko) qui reçoit Boulogne, mais le Paris FC (Massouema), opposé à Créteil, n'a pas dit son dernier mot.

En Espagne, Elche, désormais 20e et relégable, se déplace à Getafe, le 3e. Pas facile d'y prendre des points alors que l'équipe de Dominique Malonga devra en engranger au maximum d'ici au coup de sifflet final de la 42e journée.

En Belgique, Charleroi termine les play-offs par un déplacement à Zulte-Waregem. Si l'équipe de Marvin Baudry est déjà assurée de disputer la Ligue Europa, Charleroi devra l'emporter pour récupérer la 4e place, synonyme de barrage contre le vainqueur des play-offs 2, tout en misant sur un revers d'Ostence. Francis N'Ganga et ses coéquipiers ne sont plus tout à fait maitre de leur destin.

En Tunisie, un point suffira au CA Bizertin, en déplacement à Kairouan, pour se maintenir.