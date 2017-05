Burkina Faso: Ipermic - 10 ans de communication au service du continent africain

Plusieurs activités sont prévues au cours de ses 72 heures de festivités.

Il s'agit entre autres d'une conférence introductive sur le thème de la célébration, une soirée d'échange d'expériences avec les ainés de l'Ipermic, une journée scientifique pour ce vendredi 19 mai 2017 et un concours d'art oratoire. Il est prévu aussi un don de sang et des signatures de conventions.

Pour la directrice de l'Ipermic, Dr Célestine Traoré, « en dix ans d'existence on peut dire que l'Ipermic a acquis une véritable maturité, fruit de l'apport de ses enseignants permanents et vacataires et de l'accompagnement du personnel sans oublier les étudiants qui constituent la raison d'être même de l'Ipermic. Et grâce au soutien permanent de l'université mère, l'université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo ». Et pour l'avenir, l'Ipermic selon la directrice, envisage d'élargir son offre de formation en développant de nouvelles filières telles que la communication multimédia et la création publicitaire.

Le ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Alkassoum Maiga, patron de ce 10e anniversaire a rassuré que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir l'institut et l'université pour que ce rayonnement de l'Ipermic puisse s'inscrire dans la durée. Et pour ce faire, il faut faire face à plusieurs défis.

« Parmi les grands défis auxquels sont confrontés les établissements supérieurs dans les domaines de l'information et de la communication est la capacité d'adaptabilité des enseignements dans une société de l'information en perpétuelle mutation. Faire face à ces défis, ne fait l'ombre d'aucun doute, car la qualité des enseignants et des contenus pédagogiques dispensés à l'Ipermic permettent d'y faire face » a-t-il indiqué tout en soulignant la nécessité de la mise en place de stratégies prospectives.

Il n'a pas manqué de rendre hommage au Professeur Serge Théophile Balima comme principal artisan de la création de cet institut : « Je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour son inestimable contribution au développement de l'enseignement supérieur dans les domaines de la communication et de l'information ».

Cet anniversaire a été placé sous le co-parrainage de Remis Dandjinou, ministre en charge de la communication et du Dr Taïrou Bangré, ministre des Sports et des Loisirs, lui-même enseignant au sein de l'institut.

C'est Remis Dandjinou qui a prononcé le mot des parrains à l'endroit de l'assistance : « En notre qualité de co-parrains, nous voudrions apporter notre soutien aux enseignants, aux étudiants et au personnel administratif pour la qualité du travail qu'ils abattent au quotidien pour faire de l'Ipermic un centre d'excellence au-delà du Burkina Faso. Plaise à l'ensemble des acteurs que le label dont jouit l'institut soit perpétué. »

En sa qualité de responsable en charge du département de la communication, il a surtout fondé l'espoir qu'à travers cette célébration, que soient ébauché de nouveaux parcours académiques afin de renforcer la pratique des professionnels des médias.

Lancement du site web, www.ipermic.net et visite des stands des différents options ont mis fin au cérémonial d'ouverture. Le clou des festivités interviendra dans l'après midi de ce samedi 20 mai 2017 avec un ciné débat.

Porté sur les fonts en juin 2006, l'Ipermic a pour objectif d'offrir une opportunité de formation universitaire diplômante de haut niveau en sciences et techniques de l'information et de la communication en doctorat et en master. Il forme les étudiants d'une part en masters professionnels dans les options journalisme, communication des organisations et communication pour le développement et d'autre part forme les étudiants en master de recherche en sciences de l'information et de la communication pouvant aboutir au doctorat. En dix ans d'existence, plus de 400 étudiants y ont été formés.