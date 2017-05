Burundi: La dernière demeure du roi Mwambutsa IV est au pays et non en Suisse !

La personnalité du roi Mwambutsa IV est inhérente à l'histoire du Burundi. Toute opposition au rapatriement de son corps implique la privation du Burundi et de son peuple de leur Histoire. J'en appelle au dépassement des antagonismes et calculs motivés par des intérêts sectaires.

Le Burundi acquiert son indépendance sous le premier ministre André Muhirwa, Ganwa et gendre du roi. En 1963, il le démet de ses fonctions et nomme Pierre Ngendandumwe, un Hutu. En avril 1964, Albin Nyamoya, Tutsi, lui succède avant que son prédécesseur ne soit de nouveau confié la formation du gouvernement en janvier 1965.

De son côté, Esther Kamatari, nièce du roi, rappelle que son oncle ne souhaitait jamais voir son corps de retour au Burundi. «Ce pays, qu'il chérissait, l'a non seulement chassé du pouvoir, mais lui a enlevé, dans des circonstances dramatiques, son frère et ses deux fils : Ignace Kamatari, assassiné le 27 mai 1964; Louis Rwagasore, assassiné le 13 octobre 1961 et Charles Ndizeye (Ntare V), liquidé le 29 avril 1972», fait-elle savoir. Et d'ajouter que son objectif est d'empêcher que la mémoire du roi ne soit récupérée à des fins politiques.

A moins que je ne me trompe, les juges qui l'ont décidé feignent de ne pas connaître que le Droit seul ne se suffit pas. La décision sur le rapatriement ou non des restes de l'ancien monarque devrait considérer d'autres spécialités notamment l'Histoire, la Culture,... cela en respect de la fameuse "interdépendance" des spécialités en sciences sociales.

