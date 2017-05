Burkina Faso: Bobo-Dioulasso - La gouvernance vue par les jeunes

Youssouf Nyamba dénonce un « retour des mauvaises manières de faire de la classe politique » burkinabè. C'est cette situation préoccupante qui a valu l'initiative de Da sago sou, a-t-il dit. Par ces forums nocturnes, « nous voulons contribuer à l'éveil d'une conscience politique des femmes et des jeunes à travers la promotion des droits des individus et des peuples ainsi que la liberté d'expression et de penser », a signifié Youssouf Nyamba.

« A l'issue de ces différentes soirées que nous souhaitons être des moments forts de promotion des droits humains et de la liberté de pensée, nous nous attendons à la création d'une masse critique locale éclairée sur la connaissance des droits du citoyen, à la consolidation de la recevabilité de nos décideurs publics et à la prise en compte par eux des besoins réels de nos populations », a expliqué le coordonnateur du projet Youssouf Nyamba au cours de la conférence de presse de ce jeudi matin.

Ces tribunes, selon le coordonnateur du projet, Youssouf Nyamba, donneront la parole aux populations et aux structures militantes de la société civile locale pour échanger autour des problèmes de développement, des droits humains et de gouvernance.

