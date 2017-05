Burkina Faso: Agression d'un journaliste à Kaya - 10 organisations de médias condamnent

Par ailleurs, les organisations professionnelles des médias souhaitent prompt rétablissement au journaliste Guézouma SANOGO. Elles félicitent tous les citoyens et toutes les organisations qui, indignés par cette violence gratuite, se sont mobilisés pour défendre la liberté de la presse et la dignité humaine.

- interpellent la hiérarchie militaire et les autorités politiques sur l'urgence d'une éducation aux médias des forces de défense et de sécurité

Les organisations professionnelles signataires de la présente déclaration, tout en saluant les efforts au niveau de la hiérarchie pour améliorer les rapports de collaboration entre médias et forces de défense et de sécurité :

Aussi, nous ne comprenons guère ces violences répétées à l'égard des travailleurs des medias dans l'exercice de leur métier. Nous pensons que nous devons renforcer notre cadre d'échanges afin de réduire autant que possible les obstacles qui nous séparent pour une sécurité sans faille et une presse de qualité.

Le 3 mai 2017 dernier et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous avons encore avec les FDS (Forces de défense et sécurité) organisé des activités fort-réussies qui ont fait écho au niveau de l'opinion et des médias.

Depuis près d'une décennie, le Centre National de Presse Norbert Zongo (CNP-NZ), a entrepris des démarches envers plusieurs structures étatiques afin de réduire au maximum les obstacles à une presse de qualité. Les forces de défense et de sécurité ont été régulièrement associées à plusieurs de nos activités de sensibilisation sur le métier de journaliste et la nécessité d'une bonne collaboration entre ces deux entités.

