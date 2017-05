Sénégal: Kolda / Exploitations forestières - L'inspecteur régional au banc des accusés

Le gardien de but des Los Angeles Galaxy (Etats Unis d'Amérique), Clément Diop, et le défenseur de… Plus »

Il est accusé de «harcèlement», de «manque de courtoisie» et de «méconnaissance de la gestion forestière». Lors de cette assemblée générale les participants ont demandé à la direction des eaux et forêts de «ramener son agent» qui n'a pourtant pas encore bouclé 4 mois au Fouladou mais qui aurait réussi à mettre tous les exploitants contre lui.

Rien ne va plus entre l'inspecteur régional des eaux et forêts de Kolda et les exploitants forestiers de la région. Ces derniers ont tenu une assemblée générale hier, matin où une forte majorité a demandé le «départ immédiat du commandant Oumar Dieng».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.