S'agissant de la convention collective, Mbagnick Ndiaye informe qu'elle n'a pas évolué à cause d'un rendez-vous non respecté par les patrons de presse. «La convention n'a pas évolué parce que les patrons de presse ont tardé à répondre à la convocation du ministre du travail. Mais au sortir de la fête du 1er mai et de la remise des cahiers de doléances, le ministre du travail a convoqué pour le 25 mai prochain la commission mixte». Une nouvelle rencontre entre la Coordination des associations de presse (Cap) et le ministère de la culture et de la communication est prévue dans les prochains jours pour mettre en place cette commission mixte, a ajouté le ministre.

