Sénégal: Secteur horticole - Plus 2 milliards au PIB en 2016

En clair, «une tendance haussière est notée depuis 2011 dans les performances de l'horticulture avec un accroissement de 40,32% et 77,69% pour la production et les exportations respectivement», a dit M. Sidibé.

Selon le représentant du ministre Papa Abdoulaye Seck, «de 860 000 tonnes en 2011, les productions de fruits et de légumes ont atteint 1 206 810 tonnes en 2015-2016 pour 13 spéculations majeures et autres légumes et produits fruitiers, soit une augmentation de 40,32%. Et pour les exportations, elles se situaient à 51 270 tonnes en 2011 et ont atteint un volume de 91 105 564 tonnes en 2016 pour 7 spéculations majeures de contre saison) soit une progression de 77,69%».

Le sous-secteur de l'horticulture sénégalaise est le plus dynamique de l'agriculture, mais également le moins accompagné. Et ça, les chiffres le démontrent à suffisance. Avec une hausse substantielle de subventions sur les semences de pommes de terre, la production est passée de 1500 tonnes en 2012-2013 à 8 148 tonnes en 2016-2017 pour une valeur de 487 500 000 F CFA en 2012-2013 contre 2 648 100 000 FCFA pour 2016-2017.

