Sénégal: Nutrition et Planification - Le lien établi pour le relèvement du taux de prévalence contraceptive

"C'était pas évident mais on avait mis en place une stratégie appuyée sur l'intéressement de la plus haute religieuse avant toute activité", a expliqué Serigne Cheikh Mbacké Ba.

Bien avant 2003 l'association a travaillé dans le domaine de la santé en travaillant étroitement avec le District sanitaire de Touba avec la construction d'une infirmerie à Darou Khoudoss et la mise en place d'une mutuelle de santé et de crédit pour les femmes.

Le lien a été vite établi entre le Programme de renforcement de la nutrition pour les enfants de 0 à 5 ans, les femmes en grossesse et allaitantes et le relèvement du taux de prévalence contraceptive dans la ville de Touba (région de Diourbel), a indiqué Serigne Cheikh Mbacké Ba.

