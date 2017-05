Maroc: SM le Roi, Amir Al-Mouminine, inaugure à Fès la «Mosquée SAR la Princesse Lalla Salma» et y accomplit la prière du vendredi

L'inauguration par le Souverain de cet édifice religieux traduit l'attention particulière qu'accorde SM le Roi, Amir Al-Mouminine, aux affaires religieuses et Sa volonté permanente de doter le Royaume de mosquées alliant fonctionnalité et esthétique, pour que la communauté des croyants puisse exercer son culte dans de bonnes conditions.

La "Mosquée SAR la Princesse Lalla Salma", réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques, dispose de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés au culte. Elle abrite ainsi deux salles de prière, une école coranique, des salles dédiées aux activités féminines, des logements pour l'Imam et le Muezzin, des commerces et des espaces verts.

D'une capacité de plus de 3.000 fidèles, la nouvelle mosquée a été édifiée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques pour une enveloppe budgétaire de près de 25 millions de dirhams.

