Cote d'Ivoire: Après 10 ans, Copa Barry quitte Lokeren !

Arrivé à Lokeren en provenance de Beveren au début de la saison 2007-2008, Copa a disputé plus de 270 rencontres en faveur des Waeslandiens. Il a remporté la Coupe de Belgique en 2012 et 2014 et a été élu Gardien de l'année en 2009.

Dans un communiqué, le Sporting Lokeren « remercie de tout cœur Copa pour ses dix années de bons et loyaux services. Le gardien est un modèle de professionnalisme et un exemple pour beaucoup d'autre. Nous allons à présent voir comment il pourra convenablement prendre congé de ses nombreux fans samedi. »

Entre Copa Barry et Lokeren, c'est fini. Après 10 ans de bons et loyaux services, le gardien ivoirien ne va pas être renouvelé dans le club belge. C'est ce que lui a signifié ses responsables. A 37 ans, le champion d'Afrique 2015 pourrait mettre un terme à sa carrière.

