Madagascar: Exportation - Le Président veut sauver la filière vanille

Pour cette campagne de récolte, les opérateurs craignent une saison catastrophique. Ces derniers dressent un tableau sombre pour la filière. « Tous les dangers sont réunis en ce moment. La recrudescence des vols de gousses sur pied, la violation des règles de production, de récolte et de conditionnement, les problèmes d'insécurité avec les justices populaires dans certaines localités, la flambée du prix et le passage du cyclone Enawo font empirer la situation », a déclaré un exportateur dans les colonnes de L'Express de Madagascar, samedi 13 mai.

Au cours de cette rencontre, le chef d'État a mis en exergue l'importance du respect et l'application des lois, ainsi que des réglementations en vigueurs, et invite tout un chacun à dénoncer les pratiques illégales.

La vanille malgache menacée. Avec la recrudescence des vols de gousses sur pied et l'exploitation et la commercialisation de la vanille précoce, la détérioration de la qualité de ce produit d'exportation est fort à craindre.

